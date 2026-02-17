Brindisi tromba d'aria abbatte alberi e muri | colpite auto e case il video degli ingenti danni

Una tromba d'aria ha colpito la zona tra Oria e Torre Santa Susanna, nel brindisino, causando la caduta di diversi alberi e il crollo di pareti di recinzione. La furia del vento ha spazzato via auto parcheggiate e ha danneggiato alcune case, come si vede anche in un video che mostra i danni più evidenti. Le raffiche intense hanno provocato disagi e paura tra i residenti della zona.

Ingenti danni nella notte tra Oria e Torre Santa Susanna, nell’entroterra brindisino, dove le raffiche di vento della tromba d'aria hanno abbattuto alberi e muri di contenimento. Allerta arancione per forte vento in tutta la Puglia.🔗 Leggi su Fanpage.it Tromba d'aria si abbatte su zona industriale e centro abitato: ingenti danni Una tromba d'aria ha colpito questa mattina la zona industriale e il centro abitato di Torre Santa Susanna, causando danni considerevoli. Dopo la tromba d’aria. Nuovi alberi e arredi Dopo la tromba d’aria, sono in programma interventi di riqualificazione e rinforzo delle aree verdi di Cervia-Milano Marittima. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tromba d'aria si abbatte su zona industriale e centro abitato: ingenti danni; Maltempo, tromba d’aria nel brindisino: danni nella Zona artigianale di Oria; Tromba d'aria della notte tra Oria, Torre Santa Susanna ed Erchie - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Tromba d'aria si abbatte su zona industriale e centro abitato: ingenti danni. Tromba d'aria tra Oria e Torre Santa Susanna, alberi divelti e muri di recinzione crollatiSu tutta la Puglia dalla mezzanotte scorsa e fino alle ore 20 di oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per il forte vento di burrasca ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tromba d’aria tra Oria e Torre Santa Susanna, danni e disagi nel BrindisinoTromba d’aria nella notte tra Oria e Torre Santa Susanna, nel Brindisino: alberi abbattuti e danni a strutture. Allerta arancione in Puglia fino alle 20 per vento di burrasca. trmtv.it Maltempo. Notte di lavoro intenso per i soccorritori in provincia di Brindisi. Decine di richieste di intervento per danni dovuti al vento forte. Allerta gialla su tutta la Puglia. Queste immagini si riferiscono alle campagne a sud di Oria (BR). facebook