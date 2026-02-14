Dammi tutto se urli ti ammazzo | 19 minuti di terrore nella villa chi sono i presunti rapinatori

Da bergamonews.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21,30 di domenica 6 ottobre 2024, nella tranquilla zona di Cenate Sopra, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una villa, gridando “Dammi tutto, se urli ti ammazzo”. I rapinatori hanno immobilizzato i proprietari e minacciato di sparare, trasformando i 19 minuti successivi in un incubo per gli abitanti della zona. Un dettaglio concreto: uno dei malviventi ha puntato la pistola contro un testimone che cercava di filmare la scena con il cellulare.

Cenate Sopra. Sono le 21,30 di domenica 6 ottobre 2024 quando la quiete di una villa sulle colline bergamasche viene spezzata da un commando di rapinatori. La giovane donna proprietaria dell’appartamento è sola al secondo piano: il compagno è assente, i suoceri fuori casa. I rapinatori forzano la porta finestra con un’ascia. Suona l’allarme. Un primo uomo irrompe nella camera da letto: alto circa un metro e ottanta, volto coperto da passamontagna, pistola in pugno. “Se urli ti ammazzo”, “dammi quello che hai”, “dimmi dove sono gli orologi”. Sotto minaccia la vittima consegna orologio, anelli e orecchini.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

“Dammi 400 euro o ti ammazzo”. Ma l’avvocato denuncia tutto, arrestato l’estorsore

Un episodio di estorsione a Milano si è concluso con l’arresto dell’autore delle minacce.

"Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a Torino

A Torino, la crescente presenza di baby gang e atti di violenza rappresentano una sfida per la sicurezza pubblica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dammi tutto, se urli ti ammazzo: 19 minuti di terrore nella villa, chi sono i presunti rapinatori; La rapina in villa a Cenate Sopra. Mi dissero: se urli ti sparo, dacci gli orologi; Urla in un negozio: Dammi i soldi.

Dammi tutto, se urli ti ammazzo: 19 minuti di terrore nella villa, chi sono i presunti rapinatoriCinque misure cautelari dopo il colpo nell'ottobre 2024. La donna sola in casa minacciata con una pistola. Il marito lanciò l'allarme guardando in diretta ciò che stava accadendo grazie a un'app sul t ... bergamonews.it

La rapina in villa a Cenate Sopra. «Mi dissero: se urli ti sparo, dacci gli orologi»L'assalto nell'ottobre del 2024. Quattro arrestati: due in carcere, due ai domiciliari. In casa c'era solo la nuora, le casseforti erano vuote. Le indagini dei carabinieri partite dai fotogrammi di un ... bergamo.corriere.it