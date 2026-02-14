Dammi tutto se urli ti ammazzo | 19 minuti di terrore nella villa chi sono i presunti rapinatori

Alle 21,30 di domenica 6 ottobre 2024, nella tranquilla zona di Cenate Sopra, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una villa, gridando “Dammi tutto, se urli ti ammazzo”. I rapinatori hanno immobilizzato i proprietari e minacciato di sparare, trasformando i 19 minuti successivi in un incubo per gli abitanti della zona. Un dettaglio concreto: uno dei malviventi ha puntato la pistola contro un testimone che cercava di filmare la scena con il cellulare.

Cenate Sopra. Sono le 21,30 di domenica 6 ottobre 2024 quando la quiete di una villa sulle colline bergamasche viene spezzata da un commando di rapinatori. La giovane donna proprietaria dell’appartamento è sola al secondo piano: il compagno è assente, i suoceri fuori casa. I rapinatori forzano la porta finestra con un’ascia. Suona l’allarme. Un primo uomo irrompe nella camera da letto: alto circa un metro e ottanta, volto coperto da passamontagna, pistola in pugno. “Se urli ti ammazzo”, “dammi quello che hai”, “dimmi dove sono gli orologi”. Sotto minaccia la vittima consegna orologio, anelli e orecchini.🔗 Leggi su Bergamonews.it “Dammi 400 euro o ti ammazzo”. Ma l’avvocato denuncia tutto, arrestato l’estorsore Un episodio di estorsione a Milano si è concluso con l’arresto dell’autore delle minacce. "Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a Torino A Torino, la crescente presenza di baby gang e atti di violenza rappresentano una sfida per la sicurezza pubblica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Dammi tutto, se urli ti ammazzo: 19 minuti di terrore nella villa, chi sono i presunti rapinatori; La rapina in villa a Cenate Sopra. Mi dissero: se urli ti sparo, dacci gli orologi; Urla in un negozio: Dammi i soldi. Dammi tutto, se urli ti ammazzo: 19 minuti di terrore nella villa, chi sono i presunti rapinatoriCinque misure cautelari dopo il colpo nell'ottobre 2024. La donna sola in casa minacciata con una pistola. Il marito lanciò l'allarme guardando in diretta ciò che stava accadendo grazie a un'app sul t ... bergamonews.it La rapina in villa a Cenate Sopra. «Mi dissero: se urli ti sparo, dacci gli orologi»L'assalto nell'ottobre del 2024. Quattro arrestati: due in carcere, due ai domiciliari. In casa c'era solo la nuora, le casseforti erano vuote. Le indagini dei carabinieri partite dai fotogrammi di un ... bergamo.corriere.it Signore, mio Dio, ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per me. Ti chiedo di essere sempre con me, di guidarmi e di proteggermi. Dammi la forza di affrontare le difficoltà, e la saggezza di prendere le decisioni giuste. Aiutami ad essere un buon servitore tuo, e a facebook