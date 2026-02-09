Bad Bunny fa storia al Super Bowl | primo Halftime Show in spagnolo un inno all’unità e alle radici latine

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto la storia. È stato il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo durante l’Halftime Show. La sua performance, avvenuta domenica 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori. Un momento che ha celebrato le radici latine e ha mandato un messaggio di unità.

Il Super Bowl 2026 ha visto un evento storico: Bad Bunny è diventato il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo durante l’Halftime Show, tenutosi domenica 8 febbraio presso il Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Lo spettacolo, ricco di simbolismo e ospiti a sorpresa come Lady Gaga e Ricky Martin, ha concluso una settimana di celebrazioni musicali per l’artista portoricano, reduce dalla vittoria ai Grammy Awards. La performance di Bad Bunny ha segnato un punto di svolta per il Super Bowl, tradizionalmente dominato da artisti anglofoni. L’esibizione, durata circa tredici minuti, ha visto il cantante portoricano, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, celebrare le sue radici e lanciare un messaggio di unità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Grammy contro l'Ice, a Bad Bunny il premio dell'album dell'anno; Perché Bad Bunny ai Grammy 2026 vince e fa la storia (anche grazie a Schiaparelli); Bad Bunny fa la storia ai Grammy in versione anti-Ice: primo latino miglior album; Bad Bunny fa la storia ai Grammy, primo latino Album dell'Anno.

Bad Bunny fa la storia ai Grammy 2026 e lancia un messaggio politico potenteIl racconto completo dei Grammy Awards 2026: trionfi storici, discorsi politici e momenti indimenticabili che hanno segnato la serata. notiziemusica.it

Grammy 2026: Bad Bunny fa la storia, Lady Gaga trionfa con tre premiLa notte dei Grammy 2026 ha riscritto la storia della musica con un trionfo senza precedenti. Bad Bunny ha conquistato il premio più ambito portando per ... ilsipontino.net

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

Opiniones sinceras del espectáculo de Bad Bunny: x.com