Un nuovo biscotto gourmet combina cioccolato fondente e peperoncino, creando un'esperienza di gusto unica. La ricetta, firmata da un esperto del settore, utilizza ingredienti di alta qualità e si distingue per la presenza di un sapore piccante che si fonde con la dolcezza del cioccolato. La preparazione di questo dolce si basa su una miscela di contrasti tra consistenze e aromi, pensata per sorprendere i palati più esigenti.

La ricerca del biscotto perfetto trova una nuova espressione attraverso la ricetta firmata da Leigh, che combina consistenze contrastanti e un profilo aromatico inaspettato. La proposta culinaria si distingue per un cuore morbido circondato da bordi croccanti, arricchiti da un tocco speziato dato dalle nocciole. Per realizzare questa preparazione, è necessario preparare preventivamente le noci pecan tagliate a pezzi, mescolandole con un cucchiaino di peperoncino in polvere e un cucchiaio di burro fuso. Il composto va poi messo in forno a 350 F per circa 10 minuti prima di lasciarlo raffreddare. L’impasto richiede l’unione di 200 grammi di farina multiuso con un cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di sale marino fine e un cucchiaino di cannella, setacciati accuratamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biscotti gourmet: il segreto del peperoncino e cioccolato fondente

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