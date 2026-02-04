Il marchio di fast fashion dice addio al viale dello shopping dopo i saldi si registra una chiusura eccellente

Dopo i saldi, un negozio di fast fashion chiude i battenti nel cuore di Riccione. La strada, che sarà presto rinnovata con i lavori di rigenerazione urbana, perde un punto vendita importante. La chiusura arriva dopo un periodo di vendite eccezionali, mentre i lavori rendono difficile l’accesso alle attività commerciali. La decisione ha sorpreso i negozianti e i clienti, che ora si chiedono come cambierà il volto del viale.

Mentre avanza il cantiere per la rigenerazione urbana del viale, lavori che inevitabilmente incidono sull'accessibilità alle attività, nel cuore di Riccione un'altra vetrina si spegne. Durante gli scorsi giorni ha chiuso i battenti Pull & Bear, lasciando vuoto uno degli spazi più centrali

