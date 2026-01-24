I Csi si rimettono In viaggio | Mongolia - Marzabotto siamo gente in cammino

MARZABOTTO (Bologna) Csi in retromarcia. Quella di ritrovare sé stessi alla corte di Genghis Kh?n è il pensiero fisso con cui Giovanni Lindo Ferretti & Co. tornano a fare squadra, riavvolgendo la pellicola di un film inceppato ventotto anni fa anni fa sotto la dolente luna di Mostar. "Fu in quel concerto che ebbi la netta percezione di una storia al capolinea" racconta Gianni Maroccolo nella Casa della cultura e della memoria di Marzabotto, proprio di fronte a quel Sacrario in cui dal ‘44 non trova pace l’anima dilaniata delle genti d’Appennino. Il cammino destinato a riportare la band di Unità di produzione in Mongolia riprende, infatti, il 28 agosto a nove chilometri da qui, dalla memoria di sangue, di fuoco, di martirio, per dirla con le parole di Salvatore Quasimodo, che è il Parco storico di Monte Sole, già teatro nel 2001 di un concerto in memoria di don Giuseppe Dossetti (e relativo album dal vivo) dei PGR, Per Grazia Ricevuta, reincarnazione dei Consorzio Suonatori Indipendenti dopo l’uscita di Massimo Zamboni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il grande ritorno dei Csi: 6 concerti in programma, il primo a Marzabotto (Bologna)

