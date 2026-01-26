Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito dalla metro. La tragedia ha colpito il quartiere il 26 gennaio 2026, suscitando cordoglio. La sua storia è legata anche alla lotta contro una malattia, rendendo questa perdita un momento di riflessione sulla fragilità e le difficoltà personali.

Roma, 26 gennaio 2026 – È morto investito dalla metro Davide Lionello, figlio del celebre attore e imitatore Oreste Lionello, che ha dato la voce a Woody Allen e a Gene Wilder nel film cult ‘Frankenstein Junior’. Il 52enne – doppiatore come il padre – è stato travolto ieri alla fermata Subaugusta della linea A di Roma. Un dramma che – secondo la sorella Alessia – poteva essere evitato. Davide, infatti, era in cura per una malattia psichiatrica e alcuni passeggeri lo avrebbero visto lanciarsi sui binari all'arrivo del treno. L’incidente è accaduto poco dopo le 15 di domenica, in in direzione Battistini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Davide Lionello travolto dalla metro a Roma. Dalla malattia alla tragedia: chi era il figlio del celebre attore Oreste

Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, ha perso il figlio Davide, di 52 anni, tragicamente travolto da una metro a Roma.

Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni.

Davide Lionello travolto dalla metro a Roma. Dalla malattia alla tragedia: chi era il figlio del celebre attore OresteLo sfogo della sorella Alessia: Era uscito dalla clinica imbottito di farmaci. Alcuni passeggeri lo avrebbero visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. Il dramma alla fermata Subaugusta della ... quotidiano.net

Travolto dalla metro A a Roma: la vittima è Davide Lionello, figlio del noto doppiatore OresteDavide, figlio di Oreste Lionello, era anche lui doppiatore. In cura per problemi psichiatrici dal 2004, sembra si sia trattato di un gesto volontario ... fanpage.it

