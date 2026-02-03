Il 28,3% degli studenti boccia la scuola troppo competitiva e lontana dalla vita reale Giovani equilibristi tra ottimismo e preoccupazione per il futuro
Questa mattina si è svolta una discussione tra studenti e insegnanti sulla percezione del sistema scolastico. Molti giovani si sentono sotto pressione e credono che la scuola sia troppo competitiva e distante dalla vita reale. Mentre il 71,7% degli studenti si dice soddisfatto delle competenze acquisite, il 28,3% boccia l’istruzione, segnando un divario tra aspettative e realtà. La questione resta aperta, con alcuni che chiedono un approccio più concreto e meno competitivo.
