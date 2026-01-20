Giancarlo Di Vincenzo vice capo della Polizia disco verde dal consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri ha nominato Giancarlo Di Vincenzo vice capo della Polizia, con compiti di coordinamento e pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il prefetto, che ha ricoperto il ruolo di prefetto di L’Aquila, assume ora questa nuova funzione in un contesto di incremento delle attività di sicurezza e ordine pubblico. La nomina rappresenta un passo importante nell’organizzazione delle forze di polizia italiane.

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo è stato nominato dal consiglio dei ministri vice capo della Polizia, con funzioni di coordinamento e pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, lasciando l'incarico di prefetto di L'Aquila. Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, Di Vincenzo entra nei ruoli prefettizi nell'ottobre 1994, raggiungendo la qualifica di viceprefetto nel 2008. Avvia la sua carriera alla prefettura di Brescia, dove ricopre incarichi di rilievo come vice capo di gabinetto, responsabile della protezione civile e dirigente dell'area diritti civili, cittadinanza e immigrazione.

