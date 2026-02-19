Aldeguer | Il recupero procede bene ma non so ancora quando potrò tornare in pista

Aldeguer si infortuna durante un allenamento e non ha ancora una data certa per tornare in pista. Il pilota della Moto2 si è fatto male a un braccio e sta seguendo un intenso percorso di riabilitazione. Nel frattempo, il team si prepara all’ultimo test pre-stagionale a Buriram, che si terrà tra poche settimane. La sua assenza potrebbe influenzare le strategie di squadra per l’esordio del 2026, previsto nello stesso circuito. La situazione rimane sotto osservazione mentre i preparativi avanzano.

al Buriram si avvicina l'ultimo test pre-stagionale della MotoGP, previsto prima dell'esordio 2026 che si svolgerà nella stessa cornice una settimana dopo. al centro dell'attenzione resta fermín aldeguer, costretto a mancare le prove a causa di un infortunio al femore e impegnato in un percorso di recupero mirato a tornare in sella con piena condizione fisica. l'assenza dai test invernali è stata confermata, ma lo scenario resta in costante evoluzione, con aggiornamenti che fanno riferimento a valutazioni mediche e possibili proiezioni di rientro. l'esordiente della grafistica gresini ha subito una frattura al femore della gamba sinistra durante una sessione di allenamento l'8 gennaio.