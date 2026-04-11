Bordata di fischi per Leao a San Siro rottura totale

Durante la partita a San Siro, Rafael Leao è stato accolto con una lunga serie di fischi da parte dei tifosi, segnando un momento di tensione tra l’attaccante e il pubblico. Il portoghese sta attraversando un periodo complicato con il club, nonostante finora fosse stato sostenuto dai sostenitori. La situazione sembra aver raggiunto un punto critico, con il pubblico che ha manifestato chiaramente il proprio disappunto nei confronti del giocatore.

Momento difficile per Rafael Leao in casa Milan con l’attaccante portoghese che sta vivendo un periodo difficile in casa rossonera ed ora è stato beccato dai fischi anche del pubblico di San Siro, fino a questo momento molto vicino al proprio numero dieci. Leao beccato dai fischi in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il periodo complicato del classe 1999 sta proseguendo con l’attaccante che non sta riuscendo a dare il suo contributo alla causa della squadra di Allegri e proseguono le voci riguardanti un suo possibile addio alla fine della stagione. La partita contro l’Udinese è la fotografia del momento di Rafael Leao con il portoghese che è stato ammonito per aver protestato con un applauso nei confronti dell’arbitro quando lo ha ammonito per un fallo su un difensore ospite.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bordata di fischi per Leao a San Siro, rottura totale Leao-Allegri: Scontro fisico all’Olimpico, rottura totale durante Lazio-MilanStrappo totale tra Rafael Leao e il Milan nel momento più critico della stagione rossonera. Real Madrid, rottura totale con Vinicius: fischi e lacrime nel tunnel. Arbeloa lo difende nel caos: cos’è successoÈ una serata che segna un potenziale punto di non ritorno quella vissuta al “Santiago Bernabéu”.