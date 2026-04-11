San Siro esplode | fischi feroci contro Leao dopo il cambio

Durante la 32ª giornata di campionato, allo stadio San Siro, al minuto 75, si è verificato un momento di tensione tra i tifosi e il giocatore durante la partita. Dopo il cambio effettuato, il pubblico presente ha espresso il proprio disappunto con fischi intensi. La situazione ha provocato un’atmosfera più calda e rumorosa nel settore degli spalti, influendo sull’andamento generale della partita.

Durante la sfida di 32esima giornata di campionato giocata a San Siro, il clima allo stadio si è inficiato drasticamente al 75° minuto di gioco. In un momento in cui l’Udinese conduceva per 3-0 contro il Milan, Massimiliano Allegri ha disposto il cambio di Rafael Leao, decidendo di inserire Ruben Loftus-Cheek al posto del portoghese. La reazione della curva rossonera. Il momento della sostituzione ha scatenato una manifestazione di disappunto immediata e sonora da parte del pubblico milanista. Non appena il numero 10 ha iniziato i movimenti per lasciare il rettangolo verde, le tribune hanno risposto con fischi pesanti e diretti. Questo gesto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Siro esplode: fischi feroci contro Leao dopo il cambio Leggi anche: Milan-Udinese 0-3. Il Diavolo crolla a San Siro contro i friulani: Champions in pericolo. Fischi a Leao Bordata di fischi per Leao a San Siro, rottura totaleMomento difficile per Rafael Leao in casa Milan con l’attaccante portoghese che sta vivendo un periodo difficile in casa rossonera ed ora è stato...