Da Rimini a Milano in Harley | la carovana dei biker per consegnare la moto a Johnny Depp

Una carovana di motociclisti si sta formando lungo la strada Emilia-Romagna con l’obiettivo di raggiungere Milano. La spedizione, a bordo di Harley Davidson, ha come scopo la consegna di una motocicletta a un attore noto. I partecipanti si sono radunati in città prima di mettersi in viaggio attraverso le strade della regione. La partenza è prevista nelle prossime ore e il percorso si snoderà lungo le principali arterie della zona.

I motori scaldano i cilindri lungo la via Emilia. Rimini si prepara a diventare il punto di partenza di un’originale spedizione su due ruote con destinazione Milano. L’obiettivo? Consegnare a Johnny Depp un pezzo unico di artigianato italiano: una Harley Davidson customizzata in onore della saga.🔗 Leggi su Milanotoday.it Da Rimini a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny DeppRimini si prepara a mettersi in viaggio per uno degli eventi musicali più attesi del 2026. Da Como una Harley “pirata” per Johnny Depp: corteo di biker verso il concerto della starUna Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi”, un corteo di biker in partenza da Como e una consegna speciale direttamente a Johnny Depp.