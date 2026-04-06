Da Como una Harley pirata per Johnny Depp | corteo di biker verso il concerto della star

Da Como, un gruppo di bikers ha organizzato un corteo con una Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi” e si è diretto verso il concerto di Johnny Depp. La moto è stata portata fino al luogo dello spettacolo e consegnata direttamente all’attore. L’evento ha coinvolto appassionati di moto e fan dell’attore, che hanno partecipato alla manifestazione.

Una Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi”, un corteo di biker in partenza da Como e una consegna speciale direttamente a Johnny Depp. È l’iniziativa che prenderà il via il 1° settembre 2026, in occasione del ritorno in Italia dell’attore con la sua band, gli Hollywood Vampires. La partenza è prevista da piazza Cavour intorno alle 11, con i free biker Harley Davidson pronti a muoversi verso Milano per accompagnare simbolicamente la moto fino al luogo del concerto, al Parco della Musica. Protagonista dell’evento sarà una Harley Davidson unica, realizzata in stile “pirata” dall’artista ufficiale di Harley Davidson Italia Mauro Merlino. Un omaggio pensato per Johnny Depp, icona cinematografica legata anche all’immaginario dei Pirati dei Caraibi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Johnny Depp con gli Hollywood Vampires in concerto a Milano (e da quando si possono acquistare i biglietti)Martedì 1° settembre al Parco della Musica di Milano, a Segrate, il supergruppo americano Hollywood Vampires, la band dell'attore Johnny Depp, Alice... Johnny Depp è venuto in soccorso di Eric Dane nei mesi prima della sua morteIl divo ha dimostrato di avere un cuore d'oro soccorrendo il collega nei mesi di battaglia contro la SLA senza clamore e in punta di piedi. Si parla di: Da Como una Harley pirata per Johnny Depp: corteo di biker verso il concerto della star; Da Bergamo a Milano, una Harley Davidson in stile Pirati dei Caraibi per Johnny Depp. Da Varese una Harley Davidson ‘da Pirata’ per Johnny Depp: la consegna a Milano al concerto degli Hollywood VampiresVARESE, 4 aprile 2026-Il rombo dei motori Harley Davidson si prepara a incontrare il rock leggendario degli Hollywood Vampires. Il prossimo 1° settembre 2026, in occasione della prima tappa italiana d ... varese7press.it