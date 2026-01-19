Come affrontare le sfide quotidiane | al via il ciclo di incontri gratuiti per famiglie ‘Crescere insieme’

Inizia il ciclo di incontri gratuiti ‘Crescere insieme’, pensato per supportare le famiglie nelle sfide quotidiane della crescita dei figli. Un calendario di eventi che offre momenti di confronto, laboratori e attività dedicate a bambini, preadolescenti e adolescenti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e il sostegno tra genitori e figli in tutte le fasi di sviluppo.

Un calendario di incontri ricco e trasversale, che propone spazi di riflessione, dialogo, laboratori e tante altre attività pensate per sostenere le famiglie nelle diverse fasi della crescita di bambini, preadolescenti e adolescenti. Giovedì 22 partirà il primo degli 11 appuntamenti gratuiti.

