Il ministero ha annunciato uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato ai piccoli editori. La misura mira a sostenere le realtà editoriali di dimensioni più contenute, con l’obiettivo di favorire la diversità e la crescita nel settore culturale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su modalità di distribuzione o criteri di selezione.

Uno stanziamento da 5 milioni di euro per sostenere i piccoli editori. È quello messo a disposizione dal ministero della Cultura, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, e che sarà erogato sotto forma di voucher alle imprese editoriali che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato pari o inferiore ai 2 milioni di euro. Dal Mic 5 milioni per i piccoli editori. La misura si inserisce in una più ampia strategia del Mic a sostegno della filiera, per la quale nel corso del 2026 sarà avviato un ulteriore progetto da 8 milioni di euro e che ha potuto contare già sul raddoppio del Fondo per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche, passato con il Decreto Cultura da 30 a 60 milioni di euro per il biennio 2025-2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cultura, dal ministero 5 milioni a sostegno dei piccoli editori. Giuli: «Presidi essenziali di pluralismo e crescita»

Arriva un voucher fino a 15mila euro per il sostegno ai piccoli editoriSarà pubblicato nei prossimi giorni l'avviso pubblico per i Voucher di sostegno per i piccoli editori.

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