Arriva un voucher fino a 15mila euro per il sostegno ai piccoli editori

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico riguardante un nuovo programma di voucher destinati ai piccoli editori. La misura prevede un sostegno finanziario fino a 15.000 euro per ciascun beneficiario. L'iniziativa mira a favorire le piccole realtà editoriali e a sostenere le attività legate alla produzione e distribuzione di contenuti. I dettagli e le modalità di accesso saranno disponibili con la pubblicazione ufficiale dell'avviso.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni l'avviso pubblico per i Voucher di sostegno per i piccoli editori. Si tratta di un’iniziativa - presentata oggi al Ministero della Cultura - promossa dal Mic per il tramite del Centro per il libro e la lettura, con uno stanziamento di 5 milioni di euro il cui obiettivo è offrire un sostegno economico alle microimprese editoriali. Potranno presentare la domanda - da compilare online attraverso il portale di Invitalia dal 20 giugno prossimo alle ore 12 - le aziende sul territorio italiano con codice Ateco 58.11.00 nate prima del primo gennaio 2020 (nella forma di società di capitali, società di persone, ditta individuale o Ets iscritti al Rea ed al Runts).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arriva un voucher fino a 15mila euro per il sostegno ai piccoli editori Leggi anche: Sostegno alle persone con disabilità, pronto il bando per i progetti di vita indipendente: bonus fino a 15mila euro Blue Economy: in arrivo voucher per 3 milioni di euro a sostegno delle PmiPresentato a Brindisi il progetto europeo Leap to Blue: confronto tra imprese e stakeholder su voucher e opportunità di cooperazione tra Poi italiane...