Arriva un voucher fino a 15mila euro per il sostegno ai piccoli editori

Da feedpress.me 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico riguardante un nuovo programma di voucher destinati ai piccoli editori. La misura prevede un sostegno finanziario fino a 15.000 euro per ciascun beneficiario. L'iniziativa mira a favorire le piccole realtà editoriali e a sostenere le attività legate alla produzione e distribuzione di contenuti. I dettagli e le modalità di accesso saranno disponibili con la pubblicazione ufficiale dell'avviso.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni l'avviso pubblico per i Voucher di sostegno per i piccoli editori. Si tratta di un’iniziativa - presentata oggi al Ministero della Cultura - promossa dal Mic per il tramite del Centro per il libro e la lettura, con uno stanziamento di 5 milioni di euro il cui obiettivo è offrire un sostegno economico alle microimprese editoriali. Potranno presentare la domanda - da compilare online attraverso il portale di Invitalia dal 20 giugno prossimo alle ore 12 - le aziende sul territorio italiano con codice Ateco 58.11.00 nate prima del primo gennaio 2020 (nella forma di società di capitali, società di persone, ditta individuale o Ets iscritti al Rea ed al Runts).🔗 Leggi su Feedpress.me

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