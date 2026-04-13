Cugini di Campagna a Motteggiana | musica pop per la solidarietà

A Motteggiana, nell’area feste di via Nilde Iotti, si è svolta una serata dedicata alla solidarietà con l’esibizione dei Cugini di Campagna. L’evento ha coinvolto circa 210 persone, che hanno partecipato a una cena benefica a favore delle attività della cooperativa Simpatria. La serata ha unito musica pop italiana e iniziative di sostegno alle fragilità sociali, creando un momento di aggregazione e solidarietà.

La musica pop italiana e il sostegno alle fragilità sociali si sono uniti nell’area feste di via Nilde Iotti a Motteggiana, dove la cena della solidarietà ha riunito 210 persone per sostenere le attività della cooperativa Simpatria. L’evento ha la partecipazione di pubblico proveniente da diverse località, tra cui Pinerolo e Bellinzona, trasformando una serata di intrattenimento in un importante momento di raccolta fondi per progetti di autonomia personale. Un ponte tra musica generazionale e impegno sociale. L’iniziativa è nata grazie alla sinergia operativa tra l’Associazione Feste Saviolese-APS, Media Spettacoli-APS e L’Eco di Suzzara. La gestione artistica del momento è stata affidata a Nicola Stagi, mentre la conduzione è stata garantita dal giornalista Mauro Pinotti, proveniente da.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cugini di Campagna a Motteggiana: musica pop per la solidarietà Pasqua a Grotte: la domenica in piazza c'è il "concertone" con i Cugini di campagnaChiusura di celebrazioni con uno dei gruppi più longevi della musica italiana che ha attraversato intere generazioni. Leggi anche: Ivano Michetti dei Cugini di Campagna torna a Fuori dal Coro