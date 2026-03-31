Domenica 5 aprile, a Grotte, al termine delle celebrazioni religiose, piazza Marconi ospiterà un concerto con i Cugini di campagna. L'evento musicale è previsto per le 21, chiudendo i festeggiamenti di Pasqua nella città. La serata rappresenta l’appuntamento principale della giornata per la comunità locale.

Chiusura di celebrazioni con uno dei gruppi più longevi della musica italiana che ha attraversato intere generazioni. Per loro quasi 60 anni di carriera Sarà la musica a chiudere i giorni di Pasqua per la comunità di Grotte. Domenica 5 aprile, al termine delle celebrazioni religiose, piazza Marconi ospiterà il concerto de I Cugini di campagna, attesi sul palco alle 21.30 per l’appuntamento conclusivo della Settimana Santa. Il concerto di Pasqua a Grotte diventa così un evento sempre più consolidato, che richiama spettatori da tutto l''hinterland agrigentino. La band è tra le più longeve del panorama italiano: fondata nel 1970, tra non molto potrà toccare il record dei 60 anni di carriera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Pasqua a Grotte: la domenica in piazza c'è il "concertone" con i Cugini di campagna

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