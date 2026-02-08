Stasera su Rete 4 torna Mario Giordano con un nuovo episodio di Fuori dal Coro. Il conduttore affronta ancora una volta temi di attualità e inchieste, cercando di fare chiarezza su questioni spesso controverse. La puntata di questa sera si preannuncia intensa e ricca di spunti, con il pubblico pronto a seguirla da casa.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 8 febbraio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 febbraio 2026. La nuova puntata dedicherà ampio spazio agli scontri nelle piazze di Torino e Milano e alle nuove realtà antagoniste che, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, hanno occupato il Palasharp. A seguire, un reportage dall’Olanda, Paese in cui è stato condotto un esperimento per verificare le possibilità di integrazione tra giovani immigrati e autoctoni. Infine, il caso di Ivano Michetti, dei Cugini di Campagna, che da tempo denuncia l’occupazione coatta di una propria abitazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna torna a Fuori dal Coro

