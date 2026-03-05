Lutto all' Acquario è morto il delfino Luna | accertamenti sulle cause

All'Acquario di Genova è morto il delfino Luna, che era ospite della struttura dal 2013. Luna aveva 31 anni ed era considerato uno dei residenti storici del luogo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso di questo animale. La notizia ha suscitato attenzione tra visitatori e addetti ai lavori.

Ospite della struttura dal 2013, aveva 31 anni: avviati gli esami: "L'animale, nelle settimane precedenti, non aveva manifestato alcuna sintomatologia clinica o comportamenti che potessero destare sospetti" Lutto all'Acquario di Genova, a 31 anni è morto il delfino Luna, storico ospite della struttura dal 2013, l'animale aveva 31 anni. Dall'Acquario spiegano che lo staff medico veterinario, insieme agli esperti incaricati dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e ai patologi esperti di animali marini del Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell'Università di Padova, effettueranno l'esame necroscopico per determinare la causa del decesso.