Macabra scoperta a Rivazzurra Cucciolo di delfino morto a riva

Sabato, alcuni passanti hanno trovato sulla spiaggia di Rivazzurra la carcassa di un cucciolo di delfino spiaggiato. La scoperta è avvenuta durante una passeggiata nella zona e immediatamente è stata segnalata alle autorità competenti. La carcassa si trovava vicino alla battigia e non è stata ancora chiarita l’origine del decesso. La presenza del delfino morto ha attirato l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia in quel momento.

La carcassa di un delfino spiaggiata sulla riva. La macabra scoperta è stata fatta nella giornata di sabato nella zona di Rivazzurra, da alcune persone che passeggiavano in spiaggia. L’animale, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato all’altezza del bagno 113 sabato. Numerose sono state le segnalazioni alla Capitaneria di porto, alla Fondazione Cetacea e al Cras. Dai primi sopralluoghi condotti dopo le segnalazioni, si è capito che "si tratta di un cucciolo di delfino, viste anche le sue dimensioni (circa un metro) – spiega Sauro e Alice Pari della Fondazione Cetacea – In accordo con la Capitaneria di porto, si è deciso di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macabra scoperta a Rivazzurra. Cucciolo di delfino morto a riva Leggi anche: Una scoperta macabra in giardino Cane ritrovato impiccato: la macabra scoperta in IrpiniaUn cane impiccato ad un albero, il brutale episodio è avvenuto nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto.