Elettrodomestici a prezzi stracciati la truffa viaggia sui social | ecco come diversi agrigentini sono stati raggirati

Negli ultimi tempi, sui social circolano annunci ingannevoli riguardanti elettrodomestici a prezzi molto bassi, spesso riconducibili a truffe. Alcuni cittadini di Agrigento sono stati vittima di queste frodi, che utilizzano grafica e contenuti simili a quelli ufficiali di catene come Lidl. È importante restare vigili e verificare sempre le fonti prima di procedere all'acquisto, per evitare di cadere in trappole online.

La grafica è identica a quella ufficiale: nella home page compare la foto di un grande punto vendita Lidl, con i colori giallo e blu e le stesse categorie di prodotti. In alto campeggia il messaggio rassicurante: “Spedizione gratuita per ordini superiori a € 39,99”, mentre in fondo alla pagina è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Vende pellet a prezzi stracciati sui social, acquirenti pagano e non ricevono nulla: condannatoUn individuo è stato condannato per aver promesso e venduto pellet per riscaldamento sui social, senza mai consegnare la merce.

Il cenone era una truffa, coppia beffata sui social. Cinque amici raggirati con uno chalet fantasmaDue episodi recenti evidenziano come acquisti online possano portare a truffe: una coppia e un gruppo di amici sono stati ingannati da annunci falsi di chalet e cenoni, pagando caparre senza ricevere nulla.

