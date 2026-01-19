Vende pellet a prezzi stracciati sui social acquirenti pagano e non ricevono nulla | condannato

Un individuo è stato condannato per aver promesso e venduto pellet per riscaldamento sui social, senza mai consegnare la merce. Le vittime hanno pagato, ma non hanno ricevuto nulla, finendo per perdere i propri soldi. Si tratta di un caso di truffa, che evidenzia l’importanza di affidarsi a canali affidabili e di verificare sempre l’affidabilità dei venditori online.

La vendita promessa via social, il prodotto tanto ricercato pellet per riscaldamento, però, non è mai stato consegnato e i soldi delle vittime sono finiti nelle tasche dei truffatori. Si conclude con la conferma della condanna a otto mesi per truffa aggravata una vicenda giudiziaria che mostra il.

