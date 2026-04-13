Crosetto ' ammirazione e rispetto per Leone diffonda pace'

Il ministro della Difesa ha pubblicato un messaggio su X rivolto a Papa Leone, esprimendo ammirazione e rispetto nei suoi confronti. Ha augurato buon viaggio al Papa e annunciato di aver piantato molti alberi di pace. Nel suo post, ha scritto di diffondere pace con rispetto, ammirazione e affetto. La comunicazione si concentra su sentimenti di stima e sulla volontà di promuovere valori di serenità.