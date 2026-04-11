Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa venerdì sera sul Nove e disponibile anche in streaming, Maurizio Crozza interpreta Papa Leone XIV. La scena si concentra su appelli di pace e viaggi in località definite “luoghi di pace”, descrivendo anche l’arrivo di molte persone a Montecarlo per questioni fiscali, in contrasto con l’immagine di serenità associata a quei posti. Lo spettacolo combina satira e personaggi interpretati dall’attore.

Montecarlo o Lampedusa? Dopo un veloce appello alla pace Papa Leone, interpretato da Crozza, esalta l'importanza dei viaggi nei "paradisi della pace.fiscale" Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche a Montecarlo arriva tanta gente in guerra…col fisco. Lì c’è tanta pace”: Crozza è Papa Leone alle prese con appelli di pace e viaggi

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Pasqua, Papa Leone in San Pietro per la messa. Mattarella: “Mi unisco ai suoi appelli per la Pace”Roma, 5 aprile 2026 – Papa Leone XIV è arrivato a Piazza San Pietro dove celebra la messa per la festa di Pasqua.

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Perché Papa Leone XIV è andato a Montecarlo? La risposta non è dove sembraSabato 28 marzo, in una visita lampo di poco più di nove ore, Papa Leone XIV ha compiuto il suo secondo viaggio apostolico, scegliendo il Principato di ... secolo-trentino.com

Papa Leone XIV ai giovani di Monaco: Non abbiate paura di donare tutto a Dio e ai fratelliArrivato alla chiesa di Santa Devota, Papa Leone XIV ha incontrato i giovani e i catecumeni del Principato di Monaco. E’ il terzo appuntamento pubblico di questo viaggio in terra monegasca. acistampa.com

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È stato un incontro cordiale quello tra papa Leone e il presidente francese Emmanuel Macron in Vaticano. Il presidente è stato accolto nel cortile di san Damaso da monsignor Leonardo Sapienza. Quindi insieme alla moglie Brigitte è salito nella biblioteca alla - facebook.com facebook