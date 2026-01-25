Leone XIV | pace nel rispetto dei popoli

Leone XIV sottolinea l’importanza della pace fondata sul rispetto tra i popoli. Le ostilità prolungate, infatti, causano gravi conseguenze per i civili e aggravano le divisioni tra le nazioni. Promuovere dialogo e comprensione è fondamentale per raggiungere un equilibrio stabile e duraturo, evitando che i conflitti si intensifichino e compromettano il benessere di tutti.

12.50 "Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze gravi per i civili, allarga la frattura dei popoli e allontana la pace giusta e duratura. Intensificare gli sforzi per finire la guerra". Così all' Angelus Papa Leone XIV sull'Ucraina. Poi,"la pace si costruisce nel rispetto dei popoli". E "il Messia viene da Israele, ma supera i confini della propria terra per annunciare il Dio che si fa vicino a tutti". Ai giovani: "Non siate violenti con parole o gesti". Per i malati di lebbra nella Giornata Mondiale: "Va tutelata la loro dignità".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli"Il Papa Leone XIV ha augurato un buon anno a tutti, sottolineando l'importanza di rinnovare il nostro impegno verso la pace e l'amicizia tra i popoli.

Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli" – Il videoIn occasione del primo gennaio 2026, Papa Leone XIV ha pronunciato un messaggio di speranza e rinnovamento durante l'Angelus.

Papa Leone XIV spiega che cosa è l'inferno

Angelus, Leone XIV: Il Vangelo sia lievito di fraternità e paceNel corso dell’Angelus Papa Leone XIV ha donato ai fedeli una meditazione sul Vangelo della domenica, soffermandosi sulla missione di Gesù e sulla chiamata dei primi discepoli ... interris.it

Dalla fabbrica delle armi all’artigianato della pace: la sfida di Leone XIVIl Pontefice ha invitato a resistere al dominio dei violenti e a sostituire l’artigianato della pace al posto della fabbrica delle armi ... interris.it

