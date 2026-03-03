Dopo la partita, si parla di una squadra che ha mostrato energia e determinazione, nonostante la sconfitta. Un giocatore ha espresso soddisfazione per l'impegno dimostrato, dichiarando di essere orgoglioso della prova della squadra. In conferenza stampa, un membro del team ha commentato che al momento la squadra deve affrontare la sfortuna, senza entrare nel dettaglio delle cause.

PISA Commentare a caldo una sconfitta del genere è sempre complicato. Oscar Hiljemark in conferenza stampa ha riassunto perfettamente il sentore comune: "In questo momento dobbiamo combattere con la sfortuna". Sì, perché se al "Franchi" il tecnico era arrabbiato con la squadra per l’atteggiamento, la risposta contro il Bologna l’ha ottenuta: "La squadra ha giocato bene, questa prestazione avrebbe dovuta essere da tre punti. Ho visto una squadra ancora viva, sono orgoglioso dei ragazzi". In particolar modo, il Pisa ha aumentato i giri del motore nella ripresa: "Abbiamo creato tre, quattro grandi occasioni. Skorupski è stato fantastico, poi ci hanno salvato un pallone sulla linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ho visto una squadra viva. Sono orgoglioso"

Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato»Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i...

Fabregas dopo Milan Como: «Chiedo scusa, ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Come diceva Chivu…»Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...

Les secrets du clan Dassault

Aggiornamenti e notizie su "Ho visto una squadra viva. Sono...

Temi più discussi: Ho visto una squadra viva. Sono orgoglioso; De Rossi avvisa il Genoa: L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa...; De Rossi: Inter col Bodo avrebbe meritato di vincere. Mi fa paura l’orgoglio dei campioni feriti; Genoa-Torino 3-0, De Rossi: Ho visto un bel primo tempo. Bene Baldanzi.

Sticchi Damiani: ho visto una squadra concentrata, bravi tutti è mancato solo il golUn punto che blocca la striscia di quattro sconfitte consecutive e rimette il Lecce in marcia salvezza. A fine partita Saverio Sticchi Damiani è soddisfatto della gara giocata dalla sua squadra. «Ci è ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Palladino: Ho visto una squadra matura, mi è piaciuto lo spirito. Su Krstovic e Raspadori...Palladino: Volevamo Raspadori a tutti i costi Sinceramente non ho segreti particolari con gli attaccanti. Li stimolo continuamente, li faccio lavorare tanto in settimana e cerco di trasmettere loro ... tuttosport.com

“Ci sono due elementi fondamentali che dovrebbero essere ben presenti a tutti i membri di quest’aula: l’autonomia scolastica degli istituti e la libertà educativa. Questi princìpi consentono alle scuole di costruire percorsi e progetti nel rispetto degli studenti, dell - facebook.com facebook