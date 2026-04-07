Adani critico | Milan? Non ho visto nulla di una squadra di calcio

Lele Adani, ex calciatore e commentatore sportivo, ha commentato la partita tra il Milan e il Napoli di Conte. Durante un intervento pubblico, ha affermato di non aver visto nulla che ricordasse una squadra di calcio nel rendimento dei rossoneri. La sua osservazione si riferisce alla prestazione della squadra durante l’incontro, senza entrare in ulteriori dettagli o analisi.

Il Milan perde una partita importantissima salutando, di conseguenza, le speranze legate ad un possibile scudetto. Contro il Napoli, i rossoneri di Allegri escono confitti: decisivo il gol i Politano all'80esimo minuto di gioco. Lele Adani, ex calciatore dell'Inter, ha voluto commentare la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Viva El Futbol. Ecco, di seguito, le sue parole: “Uno senza niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva la punta titolare, non aveva la riserva, non aveva la riserva della riserva, poi ha tolto la riserva della riserva della riserva e ha finito senza punte ma ha fatto dieci minuti dalla fine il gol vittoria con l’utilizzo dei subentrati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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