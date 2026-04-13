Crollo Cimitero di Poggioreale dopo 4 anni 800 salme ancora disperse | piano da mezzo milione
Dopo quasi quattro anni dal crollo avvenuto nel Cimitero Monumentale, circa 800 salme risultano ancora disperse. Questa settimana, il consiglio comunale ha esaminato una delibera per destinare circa mezzo milione di euro al finanziamento dei lavori di recupero delle salme coinvolte nell’incidente. La decisione arriva in un momento in cui proseguono le operazioni di recupero e di messa in sicurezza dell’area colpita dal crollo.
Arriva in consiglio comunale la delibera per finanziare la ripresa dei lavori di recupero delle salme coinvolte nel crollo del Cimitero Monumentale del 4 gennaio 2022. Ci sono altri 800 resti da recuperare dopo 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Accoglienza studenti palestinesi, Valditara presenta il piano da 1 milione e mezzo di euro dopo le accuse di “schedatura”
Valmadrera, il Fondo di comunità si rinnova dopo 23 anni: un milione e mezzo raccolto per il territorioRinnovo del Comitato Promotore e nuovo Consiglio di gestione: Antonio Rusconi eletto presidente.