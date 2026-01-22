accoglienza studenti palestinesi valditara presenta il piano da 1 milione e mezzo di euro dopo le accuse di schedatura

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un piano da 1,5 milioni di euro dedicato all’accoglienza degli studenti palestinesi in Italia. La presentazione avviene in risposta alle recenti polemiche riguardanti le modalità di rilevazione dei dati degli studenti provenienti dalla Palestina. Il progetto mira a garantire un supporto adeguato e a promuovere un ambiente scolastico inclusivo, nel rispetto delle normative e dei principi di equità.

Un milione e cinquecento mila euro per gli studenti palestinesi in Italia. Nella mattina del 22 gennaio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il progetto accoglienza che aveva annunciato nei giorni scorsi per spegnere la polemica nata per la rilevazione dei ragazzi palestinesi messa in atto dagli uffici di viale Trastevere. Il sindacato di Base e altri avevano accusato il ministero di aver fatto “un atto inaccettabile, una vera e propria schedatura su base etnica e nazionale all’interno della scuola pubblica statale”. Anche la Flc Cgil aveva parlato di un “fatto gravissimo”: “E’ del tutto inaccettabile – aveva spiegato in un comunicato la segretaria Gianna Fracassi – che la rilevazione non contenga nessuna motivazione alla base della richiesta di dati che peraltro dovrebbero essere in possesso del Mim e quand’anche lo scopo fosse il monitoraggio delle azioni di inserimento, non può essere questa la modalità che assume caratteri evidentemente discriminatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studenti palestinesi, Valditara replica alle accuse: “Nessuna schedatura, applichiamo lo stesso modello usato per l’Ucraina”Il ministro Valditara ha precisato che il monitoraggio degli studenti palestinesi non comporta una schedatura, ma è finalizzato a identificare esigenze per attivare fondi destinati all'integrazione scolastica.

MIM chiarisce: rilevazione numerica sugli studenti palestinesi per accoglienza, nessuna schedatura individuale avviata dal MinisteroIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire che la rilevazione dei dati sugli studenti palestinesi nelle scuole non comporta una schedatura individuale.

