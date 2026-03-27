Giovedì 26 marzo, si è svolta una riunione presso uno studio notarile in città, durante la quale si è ufficialmente rinnovato il Comitato Promotore del Fondo di comunità locale. La seduta ha portato anche all'elezione del nuovo Consiglio di gestione. Il Fondo, attivo da 23 anni, ha raccolto finora circa un milione e mezzo di euro destinati al territorio.

Rinnovo del Comitato Promotore e nuovo Consiglio di gestione: Antonio Rusconi eletto presidente. Dal 2002 a oggi una storia di solidarietà che continua Giovedì 26 marzo, presso lo Studio notarile Piffaretti di Valmadrera, si è tenuta una seduta formale che segna un nuovo capitolo nella storia del Fondo di comunità locale: il rinnovo del Comitato Promotore e l'elezione del nuovo Consiglio di gestione. Un appuntamento reso necessario dall'adeguamento alle nuove normative per gli enti del Terzo Settore, ma che ha assunto il valore di una vera e propria ripartenza. Attivo dal 2002 nell'ambito della Fondazione comunitaria del... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Valmadrera, il Fondo di comunità si rinnova dopo 23 anni: un milione e mezzo raccolto per il territorio

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