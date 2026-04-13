Crolla il solaio | ferito un uomo stava lavorando

Un incidente si è verificato nel centro storico di Andria, quando un solaio è crollato all’interno di una abitazione situata in via Corrado IV. Un uomo che stava lavorando sul posto è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto. La persona ferita è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Crolla il solaio in una casa nel centro storico di Andria, in via Corrado IV. Un uomo è rimasto ferito. La vittima, secondo quanto si apprende, stava eseguendo alcuni lavori quando si è verificato il cedimento: le macerie lo hanno travolto. L'uomo, residente ad Andria, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per una probabile frattura del femore destro. A Barletta un passante è rimasto ferito dalla caduta di calcinacci che si sono staccati da un palazzo di via Carducci, forse a causa del forte vento. L'uomo è ricoverato in ospedale per un trauma cranico .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crolla il solaio: ferito un uomo, stava lavorando Crolla una parte del solaio: uomo ferito in casa. VideoSpavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Crolla una parte del solaio: uomo feriti in casa. VideoSpavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Argomenti più discussi: Parte del solaio crollato in una pizzeria; Capracotta, crolla il solaio di un’abitazione: salvi per miracolo i residenti - isNews; A Palermo crolla una gru: morti due operai, avevano 50 e 41 anni; Solaio crollato, indagini tecniche sulle cause. Tragedia a #Bisceglie: albero crolla per strada, muore una 12enne Tragedia a Bisceglie dove nel primo pomeriggio un albero è caduto nei pressi dell'Istituto dell'Olio investendo una ragazza. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto la giovane trasport - facebook.com facebook Crolla il #solaio: ferito un uomo, stava lavorando x.com