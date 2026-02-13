Crolla una parte del solaio | uomo feriti in casa Video
Spavento questa mattina a Brindisi, dove una parte del solaio di una palazzina popolare in via Boldini, nel quartiere Sant'Elia, è crollata, ferendo un uomo che si trovava in casa. Il crollo è stato causato dalle infiltrazioni d'acqua e dal deterioramento delle strutture, che hanno indebolito il soffitto nel corso degli ultimi mesi. Un video girato dai vicini mostra il momento esatto in cui si stacca il pezzo di calcestruzzo, creando un fragore forte e improvviso.
Spavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici parte del solaio di un appartamento è crollato, travolgendo un uomo di 47 anni che si trovava in casa insieme alla moglie. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Il 47enne è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. L'abitazione è stata messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche. Nel video (di Max Frigione) il racconto della moglie dell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
