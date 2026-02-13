Crolla una parte del solaio | uomo feriti in casa Video

Spavento questa mattina a Brindisi, dove una parte del solaio di una palazzina popolare in via Boldini, nel quartiere Sant'Elia, è crollata, ferendo un uomo che si trovava in casa. Il crollo è stato causato dalle infiltrazioni d'acqua e dal deterioramento delle strutture, che hanno indebolito il soffitto nel corso degli ultimi mesi. Un video girato dai vicini mostra il momento esatto in cui si stacca il pezzo di calcestruzzo, creando un fragore forte e improvviso.