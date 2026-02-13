Crolla una parte del solaio | uomo ferito in casa Video

Spavento in mattinata a Brindisi, all’interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant’Elia, dove una parte del solaio è crollata improvvisamente causando il ferimento di un uomo che si trovava in casa. Il cedimento è avvenuto probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua e lavori di ristrutturazione non portati a termine, e un video amatoriale mostra il momento esatto del crollo che ha scatenato il panico tra i residenti.

Spavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici parte del solaio di un appartamento è crollato, travolgendo un uomo di 47 anni che si trovava in casa insieme alla moglie. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Il 47enne è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. L'abitazione è stata messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche. Nel video (di Max Frigione) il racconto della moglie dell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crolla una parte del solaio: uomo ferito in casa. Video Approfondimenti su crolla parte Crolla una parte del solaio: uomo feriti in casa. Video Spavento questa mattina a Brindisi, dove una parte del solaio di una palazzina popolare in via Boldini, nel quartiere Sant'Elia, è crollata, ferendo un uomo che si trovava in casa. Paura alla stazione di Santa Maria Novella, crolla una parte del solaio esterno \ VIDEO Ultime notizie su crolla parte Argomenti discussi: Crolla una parte del ponte, interrotta la Provinciale in Val Borbera; Crolla parte del tetto del duomo di Capranica; Formello, costone crolla a causa del maltempo su una palazzina: un morto e due feriti; A Vitinia cede l'asfalto: inghiottiti auto e parte di muro. Crolla una parte del ponte, interrotta la Provinciale in Val BorberaHa ceduto una parte del Ponte del Carmine, tra Borghetto e Cantalupo Ligure. Sopralluogo dei tecnici, sul posto i carabinieri ... rainews.it Capranica, crolla parte del tetto del DuomoCedimento nella zona dell’abside: nessun ferito. Area chiusa al traffico dopo l’intervento dei vigili del fuoco ... rainews.it Via Zanardelli: crolla parte dello stabile abbandonato. - facebook.com facebook