Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le Olimpiadi

La Croce Rossa Italiana è presente alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, con un dispositivo di supporto che coinvolge oltre 1000 volontari e dipendenti tra Milano e la Valtellina. Il suo intervento è fondamentale per garantire sicurezza e assistenza durante l’evento, rafforzando il ruolo delle organizzazioni di volontariato in situazioni di emergenza e grandi manifestazioni sportive.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina vedono in campo anche la Croce Rossa Italiana, con un imponente dispositivo di supporto che coinvolge oltre 1000 volontari e dipendenti tra Milano e la Valtellina. In particolare, nelle località valtellinesi di Bormio e Livigno, dove si assegnerà oltre il 30%.

