Crisi Menarini sindacati pronti alla mobilitazione | La politica non può continuare a fare spallucce

Le rappresentanze sindacali di diverse sigle e la RSU dello stabilimento di Flumeri hanno espresso preoccupazione per la grave crisi che interessa l’impianto. In un comunicato, hanno dichiarato che la situazione richiede interventi concreti e hanno annunciato la possibilità di mobilitazioni qualora non si registrino segnali di soluzione. La questione riguarda le condizioni di lavoro e il futuro dello stabilimento, con particolare attenzione alle ripercussioni sui dipendenti.

Le Segreterie Provinciali di FIM, FIOM, UILM, FISMIC, UGLM e la RSU della Menarini di Flumeri denunciano con forza la grave crisi in cui è ripiombato lo stabilimento di Flumeri. Dal 9 febbraio 2026 i lavoratori sono in ammortizzatore sociale, senza che ad oggi si intraveda una data certa per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Crisi Casa Sollievo, fallito il tentativo di conciliazione: sindacati pronti alla mobilitazione Kyma Ambiente, i sindacati attaccano: “Serve chiarezza, pronti alla mobilitazione”Tarantini Time QuotidianoSi alza il livello dello scontro sul futuro di Kyma Ambiente.