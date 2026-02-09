Olio italiano in crisi | l’import dalla Tunisia e guerra dei prezzi minaccia il Made in Italy

Il settore dell’olio extravergere d’oliva italiano è in difficoltà. Le importazioni dalla Tunisia crescono e fanno pressione sui produttori nazionali, mentre la guerra dei prezzi complica ancora di più la situazione. Le aziende italiane faticano a restare competitive, e molti si chiedono come risolvere questa crisi.

Il settore dell' olio extravergine d'oliva italiano sta attraversando una delle fasi più complesse degli ultimi anni. A pesare non sono solo i costi di produzione in aumento, le difficoltà climatiche e la frammentazione strutturale della filiera, ma soprattutto una dinamica di mercato sempre più aggressiva, che rischia di comprimere ulteriormente i margini dei produttori. L'allarme arriva da Coldiretti, che nei giorni scorsi ha denunciato sul Financial Times l'impatto dell'ondata di olio d'oliva a basso costo proveniente dalla Tunisia. Un flusso, questo, che sta spingendo i prezzi al ribasso e costringendo molte aziende italiane a vendere in perdita.

