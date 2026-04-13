Crisi del petrolio e tensioni nel Golfo | Fate subito il pieno di gasolio

Le tensioni nel Golfo e i recenti sviluppi nel Medio Oriente hanno riacceso le preoccupazioni per l’approvvigionamento di energia. Gli operatori del settore invitano a fare scorte di gasolio, considerando l’incertezza nelle forniture e i potenziali effetti sui prezzi. La situazione attuale ha già influenzato i mercati, con un aumento dei prezzi e preoccupazioni per possibili interruzioni nelle esportazioni di carburanti.

La guerra in Medio Oriente torna a scuotere i mercati energetici globali. Dopo il fallimento dei colloqui di pace e l’annuncio dell’ex presidente americano Donald Trump sulla possibile nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio mondiale di petrolio, cresce la preoccupazione per le conseguenze sui prezzi dei carburanti e sull’economia globale. In questo scenario, caratterizzato da forte instabilità geopolitica e da timori di nuove interruzioni delle forniture energetiche, arriva l’avvertimento di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e docente all’ Università di Bologna: « Fate subito il pieno di gasolio ».🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crisi del petrolio e tensioni nel Golfo: “Fate subito il pieno di gasolio” Carburanti, i prezzi salgono subito dopo la crisi nel Golfo: il sospetto di una nuova speculazioneLa guerra contro l’Iran è iniziata da pochi giorni e già in Italia si registrano aumenti sensibili dei prezzi dei carburanti alla pompa. Leggi anche: La crisi del petrolio è in realtà una grossa opportunità per il Golfo Guerra Iran: petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme