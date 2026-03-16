Padovan | Il Milan ha perso un’occasione colossale Polemiche arbitrali? Arbitri mediocri serve il VAR a chiamata come in Serie C – ESCLUSIVA e VIDEO

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Padovan, noto giornalista, ha commentato l’ultimo turno di Serie A, sottolineando che il Milan ha perso un’occasione importante. Ha anche parlato delle polemiche arbitrali, definendo gli arbitri mediocri e proponendo l’introduzione del VAR a chiamata come avviene in Serie C. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni.

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