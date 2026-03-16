Padovan | Il Milan ha perso un’occasione colossale Polemiche arbitrali? Arbitri mediocri serve il VAR a chiamata come in Serie C – ESCLUSIVA e VIDEO

Padovan, noto giornalista, ha commentato l’ultimo turno di Serie A, sottolineando che il Milan ha perso un’occasione importante. Ha anche parlato delle polemiche arbitrali, definendo gli arbitri mediocri e proponendo l’introduzione del VAR a chiamata come avviene in Serie C. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni.

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