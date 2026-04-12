Vino in crisi | la sfida per conquistare i giovani e rilanciare il mercato

Durante l'apertura di Vinitaly 2026, il presidente di Assoenologi ha sottolineato la necessità di un rinnovamento nel settore vinicolo italiano. Ha ricordato come in passato, dopo uno scandalo legato al metanolo, il mercato abbia affrontato periodi di crisi che hanno richiesto cambiamenti profondi. La sfida attuale riguarda principalmente il coinvolgimento delle nuove generazioni di consumatori, in un contesto di stagnazione del comparto.

Durante l’apertura di Vinitaly 2026, il presidente di Assoenologi, Cotarella, ha tracciato un percorso di rinnovamento necessario per il comparto vitivinicolo italiano, paragonando l’attuale fase di stallo ai tempi passati dopo lo scandalo del metanolo. In questa domenica 12 aprile, il leader della categoria ha evidenziato come il settore si trovi in un momento di riflessione e necessità di decisioni strategiche, affrontando una sfida che, pur non essendo sanitaria come in passato, pesa pesantemente sul mercato a causa del calo dei consumi. Dalla sicurezza alimentare alla riconquista del mercato: la sfida generazionale. Il confronto proposto dall’enologo orvietano con l’emergenza del metanolo serve a sottolineare la gravità della situazione economica attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino in crisi: la sfida per conquistare i giovani e rilanciare il mercato Lavoro e futuro: la sfida di Fontana per rilanciare i giovaniSabato 11 aprile 2026, presso l’università LIUC di Castellanza, il presidente della Regione Lombardia ha aperto le celebrazioni del festival dedicato... Spot per conquistare il mercato tedescoCesenatico è presente nei nuovi spot prodotti da Apt Emilia-Romana per promuovere le vacanze in Germania, Austria e Svizzera. FULLShe married her crush's brother just to save her mother's life!