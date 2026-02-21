Gaming in crisi | -8% di spesa la cripto e il gioco d’azzardo rubano

Il settore dei videogiochi sta vivendo un calo del 8% nelle spese dei consumatori, causato dalla crescita di criptovalute, gioco d’azzardo online e contenuti per adulti. Molti utenti preferiscono investire denaro in queste nuove forme di intrattenimento, lasciando meno spazio ai videogame tradizionali. Le aziende del settore segnalano una diminuzione delle vendite e degli acquisti in-game. La tendenza si conferma anche nelle piattaforme di streaming e nei negozi digitali.

Videogiochi in Declino: Cripto, Scommesse e Contenuti Adulti Rubano la Scena nell’Intrattenimento Digitale. L’industria dei videogiochi, un tempo motore trainante dell’intrattenimento digitale, sta vivendo una fase di transizione significativa. Un recente studio rivela un calo di interesse e di spesa, con una parte crescente di utenti che reindirizza la propria attenzione e i propri investimenti verso settori in rapida crescita come le criptovalute, le scommesse online e la pornografia digitale. Questa tendenza, osservata nei principali mercati globali, solleva interrogativi sul futuro del gaming e sulla sua capacità di mantenere la centralità nell’offerta di intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu Mafia e gioco d’azzardo, in libertà il manfredoniano coinvolto nella presunta piramide del gaming illegaleRivoluzioni nel caso della maxi operazione su mafia e gioco d’azzardo: Giovanni Petruzzellis, 48 anni di San Severo, torna in libertà. Gioco d'azzardo, Croatti (M5S): "A Rimini la terza spesa pro capite più alta della Regione"A Rimini, il gioco d’azzardo colpisce duramente le famiglie. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Altro che crisi: la PlayStation 6 potrebbe avere più memoria del previsto; Crisi dei chip, aumenti per ASUS ROG Xbox Ally X e Lenovo Legion Go 2; Ora è ufficiale: anche Steam Deck deve fare i conti con la crisi delle memorie. Il giornalista del Sole 24 Ore Luca Tremolada presenta a Materia il saggio "Tasto Pausa": un'analisi sulla crisi creativa del gaming e sulla necessità di un patto di fiducia tra adulti e adolescenti LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/videogiochi-i-consi - facebook.com facebook Crisi memorie, i produttori di PC guardano ai fornitori cinesi x.com