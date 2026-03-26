Il prossimo 27 marzo al Teatro Bon di Colugna si terrà un concerto del Trio Nebelmeer, che eseguirà brani di Beethoven e Tchaikovsky. Il trio ha recentemente vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” 2024. L’evento è aperto al pubblico e fa parte della stagione musicale della struttura.

Vincitore del Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “ Premio Trio di Trieste ” 2024 e del connesso “ Premio Speciale Ribotta ”, il Trio Nebelmeer – formato da Loann Fourmental (pianoforte), Arthur Decaris (violino) e Florian Pons (violoncello) – sarà protagonista di un nuovo concerto del calendario cameristico della Fondazione Luigi Bon. Con un programma di musiche di Beethoven e Tchaikovsky – il Trio op. 97 e il Trio in la minore op. 50, composizioni che raramente si ascoltano e che rappresentano due vette artistiche per questa formazione – questi tre straordinari musicisti emozioneranno il pubblico venerdì 27 marzo al Teatro Luigi Bon di Colugna, inizio alle 20. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Al Teatro Bon di Colugna il Trio Nebelmeer in concerto con musiche di Beethoven e Tchaikovsky. 27 marzo

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