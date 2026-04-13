Passeggiata entobotanica a Crespina

Sabato 2 maggio si terrà una passeggiata entobotanica a Crespina, condotta da un esperto naturopata e divulgatore. Il percorso ad anello, di livello medio, coprirà circa 6 km e durerà complessivamente circa 7 ore, includendo le soste. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare in anticipo. L'escursione si svolgerà lungo un itinerario che combina natura e conoscenza delle piante locali.

PASSEGGIATA ETNOBOTANICA CON LA GUIDA DI MARCO PARDINI, NATUROPATA, AUTORE, DIVULGATOREPARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE NECESSARIASABATO 2 MAGGIOTipologia di percorso: Ad anello Livello: MedioSviluppo: circa 6 km Tempo di percorrenza: nel complesso circa 7 ore, che includono le soste.🔗 Leggi su Pisatoday.it Calcio. Seconda: Crespina al comandoPisa 26 gennaio 2026 – In Seconda Categoria la terza giornata del girone di ritorno ha registrato due vittorie interne, altrettante esterne e due... Calcio. Terza: Crespina espugna BientinaPisa 2 marzo 2026 – In Seconda Categoria, girone G, si è giocata la ventitreesima giornata di campionato, l’ottava del girone di ritorno.