Cremona lascia due pitbull senza guinzaglio tra le famiglie in piazza Roma | 43enne nei guai

A Cremona, un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo aver lasciato due pitbull senza guinzaglio tra le famiglie in piazza Roma. La polizia ha sequestrato gli animali e ha contestato all’uomo il reato di resistenza e oltraggio. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini presenti, che hanno segnalato la presenza dei cani liberi e il comportamento dell’uomo. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

È scattata una denuncia per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale dopo quanto avvenuto nelle scorse ore a Cremona, in Piazza Roma, dove un uomo di 43 anni è stato fermato dopo aver lasciato liberi due pitbull tra le famiglie presenti nel parco. La segnalazione dei cittadini e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando alcune persone hanno segnalato la presenza di un soggetto italiano che, all’interno del parco di Piazza Roma, lasciava circolare due cani di razza pitbull senza guinzaglio. La situazione ha destato particolare preoccupazione tra le numerose famiglie con bambini che si trovavano nell’area verde, complice anche la giornata festiva che aveva favorito un’ampia affluenza di cittadini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cremona, lascia due pitbull senza guinzaglio tra le famiglie in piazza Roma: 43enne nei guai Lascia liberi due pitbull tra i bimbi che giocano in un parco: invitato a utilizzare il guinzaglio aggredisce i poliziottiCremona, 12 aprile 2026 - Liberi tra i bambini: ha lasciato due pitbull senza guinzaglio all'interno di un parco di Cremona, nonostante vi fossero... Pitbull aggressivo, ordinanza comunale al proprietario: “Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici”Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un’ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane...