Lascia liberi due pitbull tra i bimbi che giocano in un parco | invitato a utilizzare il guinzaglio aggredisce i poliziotti

A Cremona, un uomo ha lasciato due pitbull senza guinzaglio in un parco frequentato da famiglie con bambini. Quando è stato invitato a mettere i cani al guinzaglio, ha aggredito alcuni agenti di polizia presenti sul posto. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha tentato di allontanarsi dal luogo. La situazione è stata successivamente sedata dalle forze dell’ordine.

Cremona, 12 aprile 2026 - Liberi tra i bambini: ha lasciato due pitbull senza guinzaglio all'interno di un parco di Cremona, nonostante vi fossero numerose famiglie con bambini, poi si è rifiutato di fornire le sue generalità e ha cercato di fuggire. Denuncia e multa. Per questo un 43enne residente in città e con precedenti per rapina, ricettazione e furto, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre che multato per aver condotto i cani senza guinzaglio nello spazio pubblico. Comportamento e intervento della Polizia. All'arrivo delle Volanti della Questura, l'uomo si è mostrato insofferente all'invito di mettere il guinzaglio agli animali e di fornire le proprie generalità agli agenti, che venivano più volte insultati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lascia liberi due pitbull tra i bimbi che giocano in un parco: invitato a utilizzare il guinzaglio aggredisce i poliziotti Leggi anche: Pastore tedesco al guinzaglio azzannato da pitbull in strada: padrona sotto shock Pitbull aggressivo, ordinanza comunale al proprietario: “Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici”Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un’ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane...