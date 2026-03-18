A Milano, «The Queen’s Hat» porta undici hat designer da tutto il mondo per celebrare l’arte della modisteria contemporanea Nella storia della moda, c’è un accessorio che ha lasciato il segno forse più di qualsiasi altro. Un accessorio che distingue, comunica, seduce. Parliamo del cappello, che torna al centro della scena milanese dal 20 al 22 marzo con la terza edizione di «The Queen’s Hat», una mostra internazionale dedicata all’arte della modisteria contemporanea e ospitata negli spazi di Residenza Vignale. L’evento è ideato e curato dalla giornalista e fashion manager Gabriella Chiarappa, e organizzato da Le Salon de la Mode in collaborazione con Musikologiamo, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - The Queen’s Hat: la mostra che celebra l’arte del cappello contemporaneo a Milano

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Grazie a Taccia The Queen e al solito gruppo di haters e troll per questo graditissimo augurio per la #festadelladonna. Visto che ci siamo aggiungo anche qualche messaggio gentile, tra quelli che ricevo spesso. Auguri! #Garlasco x.com