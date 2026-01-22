Qualità del lavoro Crédit Agricole Italia al top

Crédit Agricole Italia si distingue per l’eccellenza nella gestione delle risorse umane, confermando per il 18° anno consecutivo la certificazione TOP Employers. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno dell’istituto nel mantenere elevati standard qualitativi e favorire un ambiente di lavoro di qualità. La certificazione sottolinea la costante attenzione dell’azienda alla crescita professionale e al benessere dei propri dipendenti.

Crédit Agricole Italia conferma la sua posizione di leader nella gestione delle Risorse Umane, ottenendo per il 18° anno consecutivo la certificazione TOP Employers, che attesta il raggiungimento dei più elevati standard qualitativi in ambito HR. Questo prestigioso riconoscimento riflette l’impegno costante del Gruppo nel garantire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti, attraverso l’adozione di best practice focalizzate sul benessere e lo sviluppo professionale, favorendo al contempo la crescita delle persone. L’attenzione del Gruppo nel raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza, ha permesso a Crédit Agricole Italia di figurare tra le pochissime aziende sempre certificate da quando il Top Employers Institute opera sul Territorio italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

