Domani il procuratore di Caltanissetta chiederà di essere ascoltato in commissione antimafia. L’incontro si svolgerà tra le 12 e le 14. Gasparri ha confermato la richiesta, che riguarda questioni legate alla lotta contro la mafia in Sicilia.

(Adnkronos) – “Domani, martedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ha chiesto di essere ascoltato in commissione antimafia il procuratore della repubblica di Caltanissetta. Oggetto dell’audizione la confutazione delle bugie dette da Report sulle stragi di mafia e su alcuni bugiardi che Ranucci eleva a portatori di verità. Sarà una nuova e importante audizione del procuratore De Luca che poi successivamente in altra seduta risponderà alle domande. L’audizione si può seguire attraverso i normali canali parlamentari perché non sarà secretata e merita la massima visibilità perché una fonte giudiziaria, seria ed autorevole, dirà quel che va detto sulle bugie di Report. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Report, Gasparri: "Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia"

Martedì 10 febbraio il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, parlerà davanti alla commissione antimafia a Roma.

Il report riferisce che Gasparri ha annunciato l’intenzione di portare la vicenda Bellavia all’attenzione dell’Antimafia.

L'audizione di Salvatore De Luca, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è trasmessa in diretta webtv facebook