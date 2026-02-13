Calano le assunzioni programmate nel turismo costruzioni e servizi alla persona ma i settori sono in crescita

Il bollettino Excelsior-Unioncamere rivela che le assunzioni pianificate nei settori del turismo, delle costruzioni e dei servizi alla persona sono diminuite, anche se il numero complessivo di occupati in questi settori continua a crescere. La causa principale di questa contrazione è legata alla riduzione delle richieste di personale da parte delle aziende, che si traduce in una diminuzione delle nuove assunzioni. Un esempio concreto è il settore turistico, dove le prenotazioni sono in calo e di conseguenza si riducono anche le opportunità di lavoro.

Rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, i nuovi assunti saranno quasi 2mila in meno. Da Pozzo: “Dobbiamo supportare la formazione dei giovani” È uscito il nuovo bollettino Excelsior-Unioncamere, elaborato per la Regione dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’analisi mette in evidenza come l’andamento dei comparti del turismo, delle costruzioni e dei servizi alla persona sia diversificato: a fronte di un calo per il commercio (-320 ingressi previsti), risultano in forte aumento i servizi di alloggio, ristorazione e turismo (+100 entrate, +7,5%) e i servizi alle persone (+70, +7,4%), in lieve crescita i servizi alle imprese (+40, +2,3%).🔗 Leggi su Udinetoday.it

Nelle province di Bari, Bat e Foggia, le offerte di lavoro sono aumentate.

